Auszeichnung : Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Fotograf Salgado

Er war an den unwirtlichsten Orten, an Kriegsschauplätzen und in Flüchtlingslagern - Sebastião Ribeiro Salgado fängt in seinen Bildern den Horror der Welt ein. Jetzt wird der brasilianische Fotograf mit dem Friedenspreis geehrt.

von dpa

18. Juni 2019, 11:18 Uhr

Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Berlin mit.