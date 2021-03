Mit 79 Jahren : Französischer Regisseur Bertrand Tavernier gestorben

Bertrand Tavernier gehörte zu den vielfältigsten Filmemachern Frankreichs. Nun ist der Regisseur kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben.

Paris | In seinen Filmen interessierte er sich für Machtintrigen, Gewaltexzesse, ebenso wie für Liebesdramen und die Ärmsten der Welt: Bertrand Tavernier gehörte zu den vielfältigsten und anspruchsvollsten Regisseuren des französischen Kinos. Im Alter von 79 Jahren ist der Filmemacher am Donnerstag gestorben, wie das Filminstitut Lumière mit Sitz in Lyon a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.