Einschaltquoten : Fast zehn Millionen sehen „Nord Nord Mord“

Der ZDF-Krimi am Montagabend ist quotentechnisch eine sichere Bank. So auch gestern Abend im Falle von „Nord Nord Mord“.

Berlin | Zur besten Sendezeit hat am Montagabend der ZDF-Krimi „Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag“ sozusagen auf „Tatort“-Niveau abgeräumt. Im Schnitt 9,91 Millionen schalteten das Zweite ab 20.15 Uhr ein, was einem Marktanteil von 30,0 Prozent entsprach. In Gastrollen waren die beliebten Fernsehstars Hannelore Hoger und Christian Kohlund dabei. ...

