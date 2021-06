Klimawandel : Expedition „Ocean Change“ mit Arved Fuchs beginnt

Polarforscher Arved Fuchs hat sich mit seinem Boot auf den Weg in den Nordatlantik gemacht. Er will dabei die Veränderungen des Golfstroms durch den Klimawandel untersuchen.

Kiel | Mit der vierten Etappe seiner „Ocean Change“-Expedition will der Polarforscher Arved Fuchs das Interesse der Menschen für die Veränderungen des Meeres im Klimawandel wecken. „Wir haben ein Problem, und wir können es lösen. Was wir nicht haben, ist Zeit“, sagte der 68-Jährige kurz vor dem Auslaufen seines Segelschiffs „Dagmar Aaen“ am Donnerstag aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.