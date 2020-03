The Winner takes it all : Eurojackpot: 90-Millionen-Gewinner meldet sich

Patrick Seeger

Der Eurojackpot war am 7. Februar geknackt worden - nach einem Spieleinsatz von 18,50 Euro, wie aus der Spielquittung vom 4. Februar hervorging. Avatar_shz von dpa

09. März 2020, 15:14 Uhr Einen Monat nach seinem Volltreffer hat sich der Gewinner des 90-Millionen-Eurojackpots aus Nordrhein-Westfalen gemeldet. Die Summe werde der glücklichen Person noch am Montag überwiesen, teilte WestLotto mit. Seit der Ziehung am 7. Februar war gerätselt worden, wer der Glückstipper ist und wann er - oder sie - sich melden würde. Nun habe man ein streng vertrauliches Gespräch mit der Person geführt. Sie habe WestLotto gebeten, zu Identität, Geschlecht und Zukunftsplänen «strengstes Stillschweigen» zu wahren. zur Startseite

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen

Nachrichtenticker Nord-News News Sport WELT Mehr Nord-News Mehr News Mehr Sport Mehr aus aller Welt