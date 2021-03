RTL-Tanz-Show : Erster Abschied bei „Let's Dance“

Erste große Entscheidung bei der Tanzshow „Let's Dance“: Nach der „Kennenlernshow“ vergangene Woche ging es am Freitagabend für die Paare erstmals darum, nicht herauszufliegen.

Köln | Für die Schlagersängerin Vanessa Neigert ist „Let's Dance“ schon nach zwei Folgen vorbei. Das Publikum entschied am Freitagabend, dass die 28-Jährige und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (26) als Erste in der 14. Staffel die TV-Tanzshow verlassen mussten. Die Sängerin („Gefühle sterben niemals“) hatte 2009 in der sechsten Staffel von „Deutschland su...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.