Hörbuch-Figur : Elfie Donnelly: Peter Lustig hätte Draculino gefallen

Draculino heißt die neue Hörbuch-Figur von Autorin Elfie Donnelly. Sie basiert auf dem Sohn von Elfie Donnelly und Peter Lustig.

Avatar_shz von dpa

09. November 2019, 11:04 Uhr

Knallrote Haare und markante Eckzähne: Die neue Kinder-Hörbuch-Figur Draculino basiert auf dem Sohn von Elfie Donnelly und Peter Lustig. Die 69 Jahre alte Autorin glaubt, dass ihr 2016 gestorbener Ex-Mann Freude an der Figur gefunden hätte.

«Ihm hätte das sehr gut gefallen», sagte die Schriftstellerin («Benjamin Blümchen») der Deutschen Presse-Agentur. Der aus dem Kinderfernsehen bekannte Lustig («Löwenzahn») und die Bestsellerautorin Donnelly waren ab den 80er Jahren mehr als 18 Jahre liiert.

Peter Lustig sei dabei gewesen, als ihr kleiner Sohn in den 80er Jahren in der Toskana über den Platz getobt sei und man ihm «Draculino» hinterhergerufen habe. «Das fand er immer sehr putzig. Er hing ja auch sehr an seinem Sohn», sagte Donnelly. Der damals etwa drei Jahre alte Sohn habe keine Vorderzähne mehr gehabt, weil er zu viel aus Zuckertee-Fläschchen getrunken habe.

Ihr gemeinsamer Sohn Pavi Momme Lustig kenne die Manuskripte des Hörbuchs, sagte Donnelly. Weil er heute selber Sprecher, Toningenieur und Voice-over-Artist sei, sei er bei Hörbüchern immer sehr kritisch. «Also ich bin sehr gespannt, wenn ich es ihm vorspiele.»