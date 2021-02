Politikerin : Ein Tag mit ihrem Mann: Malu Dreyer wird 60

Malu Dreyer ist seit 2013 Ministerpräsidentin - die erste Frau in diesem Amt in Rheinland-Pfalz. Am 14. März will sie wiedergewählt werden. Fünf Wochen vorher wird die SPD-Politikerin 60 Jahre alt.

Mainz | Mitten im Corona-Lockdown und dem Landtagswahlkampf wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am heutigen 6. Februar 60 Jahre alt. „Ich bin froh, dass es ein Samstag ist und ich außer wichtigen Telefonschalten keine Termine habe und ...

