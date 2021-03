TV-Tipp : Ein neuer Spinnenmann - Marvel-Action auf RTL

Obwohl es Spider-Man als Comic-Figur seit 55 Jahren gibt, hat man bei „Spider-Man: Homecoming“ tatsächlich das Gefühl, der Geburt eines völlig neuen Helden beizuwohnen.

Berlin | Der junge britische Schauspieler Tom Holland betrat das Marvel-Universum nur Schritt für Schritt. In „The First Avenger: Civil War“ hatte er sich schon einmal kurz als Peter Parker alias Spider-Man zeigen dürfen. Doch erst in „Spider-Man: Homecoming“ durfte er einen ganzen Film als rot-blau gekleideter, sympathischer Held von nebenan ausfüllen. Unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.