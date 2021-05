Dokumentarfilmer : Ein Leben für den Planeten - David Attenborough wird 95

Wenige Menschen haben wohl so viel von der Welt gesehen wie David Attenborough. Über die Jahrzehnte haben seine Reisen den britischen Naturfilmer immer mehr zum Kampf gegen den Klimawandel mobilisiert.

London | Könnten sich die Briten ihr Staatsoberhaupt selbst aussuchen, hätte David Attenborough ziemlich gute Karten. Im März landete der englische Dokumentarfilmer in einer YouGov-Umfrage auf Platz zwei der am häufigsten genannten Wunschkandidaten - direkt nach Prinz William und sogar noch vor der Queen. David Attenborough, in aller Welt als leidenschaftli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.