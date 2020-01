Golden Globes 2020 : Ehedrama als Favorit und veganes Dinner für die Stars

Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. In diesem Jahr verleihen sie unter anderem Brad Pitt und Jennifer Lopez. Als Moderator fungiert ein alter Bekannter.

05. Januar 2020, 13:30 Uhr

Fünf Wochen vor der Oscar-Verleihung wird in der Nacht zum Montag ein großes Staraufgebot bei den Golden Globes erwartet. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) sollen am Sonntagabend (Ortszeit/2 Uhr MEZ am 6.1.) in Beverly Hills zum 77. Mal vergeben werden.

Die Show gilt als Barometer für die glamouröse Oscar-Gala Anfang Februar. Bei der lockeren Trophäen-Party fließt gewöhnlich viel Champagner. Das Menü für die Stars im Beverly-Hilton-Hotel ist diesmal erstmals vegan. Dies sei ein Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit: Die Klimakrise sei da, und man denke an das neue Jahr und das neue Jahrzehnt, wurde HFPA-Präsident Lorenzo Soria zitiert. Damit solle ein positives Signal gesendet werden.

Als Vorspeise wird den Stars eine Suppe aus gelben Rüben serviert. Den Hauptgang bildet ein Pilzrisotto, dazu gibt es gerösteten Rosenkohl, garniert mit Austernpilzstücken, die aussehen wie Jakobsmuscheln. Als Dessert gibt es Torte ohne Butter, Ei und Sahne.

Das Scheidungsdrama «Marriage Story» geht mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen um die Filmtrophäen. Das Mafia-Epos «The Irishman» von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» haben jeweils fünf Gewinnchancen. Je vier Trophäen könnten der Thriller «Joker» mit Joaquin Phoenix und das Drama «Die zwei Päpste» mit Jonathan Pryce und Anthony Hopkins abräumen. Der Streaming-Riese Netflix dominiert diesmal mit seinen Produktionen «Marriage Story», «The Irishman» und «Die zwei Päpste».

Zu den Schauspielern mit Globe-Hoffnungen zählen Scarlett Johansson und Adam Driver als Scheidungspaar in «Marriage Story», Daniel Craig als Detektiv in «Knives Out», Taron Egerton als Elton John in «Rocketman» und Renée Zellweger in «Judy» als die Sängerin Judy Garland. Leonardo DiCaprio könnte seine zwölfte Globe-Nominierung, diesmal für seine Komödien-Hauptrolle in «Once Upon a Time in Hollywood», in eine Weltkugel-Trophäe umsetzen. Seinen dritten Globe holte er 2016 als bester Drama-Darsteller in dem Rachethriller «The Revenant».

Reine Männersache ist diesmal die Sparte «Beste Regie», in der keine einzige Frau nominiert wurde, was im Vorfeld der Preisverleihung auch zu Kritik führte. Hier treten Martin Scorsese («The Irishman»), Quentin Tarantino («Once Upon a Time in Hollywood»), Bong Joon Ho («Parasite»), Sam Mendes («1917») und Todd Phillips («Joker») an.

Deutsche Anwärter fehlen. Der Film «Systemsprenger» von Nora Fingscheidt hatte es nicht unter die Nominierten in der Sparte «Bester nicht-englischsprachiger Film» geschafft.

Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. Neben 14 Film-Trophäen werden auch elf Preise in Fernsehkategorien ausgegeben. Anwärter für die beste TV-Dramaserie des Jahres sind unter anderem die Netflix-Serie «The Crown» und «Big Little Lies» und «Succession» von HBO.

Zwei Globe-Preisträger stehen bereits fest. Die US-Moderatorin Ellen DeGeneres (61) wird den Carol-Burnett-Preis als Ehrung für besondere TV-Persönlichkeiten erhalten. Tom Hanks (63) wird mit dem Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk gewürdigt. Zum fünften Mal steht der britische Komiker Ricky Gervais als Gastgeber auf der Bühne.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Elton John, Jennifer Lopez, Helen Mirren, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Daniel Craig und Rami Malek zählen zu den vielen Stars, die bei der Gala beim Austeilen der Trophäen helfen (sogenannte Presenter).