Fist Full Of Devils : Earl Slicks furioser Riff-Ritt durch die Rockgeschichte

Unter ikonischen Namen wie Bowie oder Lennon tauchte seiner stets im Kleingedruckten auf. Nun zeigt Rockgitarren-Virtuose Earl Slick mit furiosen Riffs, was er als verdienter Promi-Sidekick so drauf hat.

Berlin | Berühmte „Wasserträger“, also wichtige Helfer von Genies und Überfliegern, gibt es nicht nur im Radsport oder Fußball. Sondern auch in der Rockmusik. So profitierte David Bowie in den über 45 Jahren seiner Karriere von einigen der weltbesten Gitarristen. Vorneweg natürlich der großartige Mick „Spiders From Mars“ Ronson, aber auch Chic-Funkateer Nil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.