Erste Ausgabe im Juni : Drew Barrymore bringt Lifestyle-Magazin heraus

Schon in Kindertagen träumte Hollywood-Star Drew Barrymore von einem eigenen Magazin.

Los Angeles | Die Schauspielerin Drew Barrymore („Drei Engel für Charlie“, „E.T. - Der Außerirdische“) will ihr eigenes Lifestyle-Magazin mit dem Titel „Drew“ herausbringen. Schon als Mädchen habe sie davon geträumt, erzählte die 46-Jährige in ihrer Talkshow „The Drew Barrymore Show“. Sie habe damals die Wände in ihrem Zimmer mit Zeitschriftenseiten vollgeklebt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.