Schauspielerin : Die „Paula“ bleibt - Angelica Domröse wird 80

Angelica Domröse spielte die Hauptrolle im Lieblingsfilm der Kanzlerin. Nun wird die Berlinerin 80 Jahre alt. Ein Gespräch über Ehrgeiz und ihre wohl wichtigste Filmfigur.

Berlin | Die Schauspielerin Angelica Domröse hat einen der wichtigsten Filme der deutschen Geschichte gedreht. „Die Legende von Paul und Paula“ erzählte in den 1970ern nicht nur vom Alltag in der DDR, sondern von einer Grundfrage: Hat der Mensch einen Anspruch auf Glück? Domröse übernahm damals neben Winfried Glatzeder die Hauptrolle, am Sonntag (4. April) wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.