Investoren begeistert : „Die Höhle der Löwen“: Mit diesem Produkt überzeugte das jüngste Gründer-Duo

Die neue Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist am Montag gestartet. In der ersten Folge landeten mit zwei 17-Jährigen die jüngsten Gründer in der Geschichte der Sendung einen Erfolg bei den Investoren.

Die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ geht in die nächste Runde: Die elfte Staffel des Formats ist am Montag gestartet. In der Auftaktfolge machten vor allem die Freunde Karl Fischer und Leander Mellies von sich Reden. Die 17-Jähringen sind die jüngsten Gründer in der Geschichte von „Die Höhle der Löwen“ – und begeisterten die Investoren mit ihrem Prod...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.