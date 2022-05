Filmfestival : Die Dardenne-Brüder mit „Tori and Lokita“ in Cannes

Schon zweimal gewannen die Brüder Pierre und Luc Dardenne in Cannes die Goldene Palme. Gelingt den Belgiern in diesem Jahr der Hattrick?

Die preisgekrönten belgischen Regisseure Pierre und Luc Dardenne möchten in ihren Filmen Machtverhältnisse in Frage stellen. „Was uns interessiert, sind die Schwachen“, sagte Luc Dardenne am Mittwoch bei den Filmfestspielen in Cannes. „Verglichen mit den Mächtigen ist es das Leben der Schwachen, über das wir reden möchten. Das sind die Charaktere, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.