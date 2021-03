TV-Tipp : Die Amme als Monster im „Tatort“ aus Wien

Düster ist er - der neue „Tatort“ aus Wien. Majorin Bibi Fellner wird angesichts des Dramas um zwei tote Frauen und ihre entführten Kinder von Schlaflosigkeit gequält. Derweil kennt das Publikum den Täter schon.

Wien | Amme klingt nach Fürsorge. Sie ist eine Frau, die ein Kind stillt und es behütet. Die Amme in der gleichnamigen Wiener „Tatort“-Folge ist dagegen ein Monster - und ein Mann. Zwei Morde und zwei vermisste Kinder halten Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Majorin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in Atem. So sehr, dass Fellner wegen de...

