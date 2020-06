Auszeichnungen : Deutscher Fernsehpreis für Barbara Auer und Joachim Król

Die große Gala fiel zwar aus, aber der Deutsche Fernsehpreis wurde dennoch vergeben. Zu den großen Gewinnern gehört der ZDF-Dreiteiler «Preis der Freiheit».

17. Juni 2020, 11:58 Uhr

Barbara Auer (61) und Joachim Król (63) haben für ihre schauspielerischen Leistungen den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Beide Darsteller wurden für ihr Mitwirken im ZDF-Dreiteiler «Preis der Freiheit» gewürdigt, einem Drama über die Wendejahre in der DDR.

Auer erhalte die Auszeichnung als «Beste Schauspielerin», Król die als «Bester Schauspieler», teilte die Fernsehpreis-Jury am Mittwoch in Köln mit. Bei Król floss darüber hinaus seine Leistung in der ZDF-Komödie «Endlich Witwer» in die Bewertung ein.

Die ZDF-Produktion «Preis der Freiheit» gehörte damit zu den großen Gewinnern des diesjährigen Fernsehpreises. Neben den Ehrungen für die beiden Schauspieler erhielt das Drama auch noch die Auszeichnung als «Bester Mehrteiler».

Gleich zwei Auszeichnungen gab es für die Musik-Rateshow «The Masked Singer». Die ProSieben-Produktion erhielt die Ehrung als beste Unterhaltungsshow und setzte sich damit gegen «Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» von RTL sowie «Joko & Klaas gegen ProSieben» mit dem Ableger «Joko & Klaas LIVE» durch - letztere laufen beide ebenfalls auf ProSieben.

Eine weitere Auszeichnung erhielt «The Masked Singer» für seine Ausstattung. Geehrt wurde Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Sie ist für die aufwendigen Kostüme verantwortlich, unter denen Promis in der Show um die Wette singen.

Eine Sonderehrung erhalten mehrere deutsche Fernsehsender für ihre Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Die Jury zeichnete die ARD, das ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1 und n-tv mitsamt den verantwortlichen Journalisten für ihre Nachrichten- und Sondersendungen über die Virus-Krise aus.

«Die Jury versteht diesen Sonderpreis ausdrücklich als Verpflichtung zu Qualitätsjournalismus im digitalen Medienzeitalter und als Ermutigung für verantwortungsbewusste Journalistinnen und Journalisten», erklärte der Jury-Vorsitzende Wolf Bauer. Die Corona-Pandemie sei gerade im Bereich Information zur Bewährungsprobe geworden, die man «mit Bravour gemeistert» habe.

Auch der Fernsehpreis selbst war von der Pandemie getroffen worden. Ursprünglich hatten die Organisatoren eine große Gala in Köln geplant. Wegen der Corona-Krise wurde sie aber abgesagt. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von den großen TV-Anbietern vergeben. Beteiligt sind ARD, RTL, Sat.1 und das ZDF.

