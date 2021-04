Hip-Hop : Der etwas andere Superstar: Chance the Rapper wird 28

Er rappt über seine Liebe zu Gott und geht musikalisch ungewöhnliche Wege: Chance the Rapper - ein Superstar, der in der Hip-Hop-Welt einen ganz eigenen Stil hat.

Hamburg | Liebe, Glaube und Familie - das sind die Themen, die Chance the Rapper am stärksten am Herzen liegen. Auch musikalisch geht der Hip-Hop-Superstar seinen ganz eigenen Weg, indem er seine Tracks mit Soul, Jazz und Gospel verfeinert. Und der Rapper, der heute 28 Jahre alt wird, kümmert sich auch ganz intensiv um seine Community in seiner Heimatstadt C...

