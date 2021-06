TV-Show : David Hasselhoff singt für „Promi Big Brother“

Der Amerikaner war in der ersten Staffel als Bewohner dabei. Jetzt singt er für das Realityformat. Der Song ist eine Cover-Version eines Hits.

Unterföhring | Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff singt den Titelsong für die neue Staffel der Sat.1-Überwachungsshow „Promi Big Brother“. Die Single heißt „The Passenger“, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Das Lied ist eine Cover-Version des gleichnamigen Lieds von Iggy Pop und erscheint am Freitag. Der Sänger war 2013 in der ers...

