Stargeiger : David Garrett und seine Schwester Elena haben viel Kontakt

David Garrett hat eine gute Beziehung zu seiner Schwester. In den letzten Jahren sind beide enorm zusammengewachsen. Dazu hat auch die Musik beigetragen.

Avatar_shz von dpa

23. November 2019, 14:25 Uhr

Geiger David Garrett und seine Schwester Elena Bongartz stehen in engem Kontakt. In der «NDR Talk Show» sagte Bongartz laut einer Mitteilung des Senders: «Wir sehen uns tatsächlich öfter als manche Geschwister in meinem Freundeskreis. Wir telefonieren oder facetimen eigentlich fast jeden Tag.»

Bruder David (39) ergänzte in der Sendung: «In den letzten paar Jahren ist die Beziehung echt zusammengewachsen. Auch durch die Musik, muss man sagen. Ab und zu schreiben wir auch gerne zusammen.»