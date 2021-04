Streaming : David Beckham wird Disney-Star

Fußball ist sein Leben - jetzt auch bei Disney+. David Beckham hat bei dem Streamingdienst unterschrieben.

London | Der Streamingdienst Disney+ plant ein Format mit dem früheren Fußballstar David Beckham (45). „Save Our Squad“ - also auf Deutsch in etwa „Rette unsere Mannschaft“ - heißt die Dokusoap. Disney nennt es eine „herzerwärmenden Serie, in der Beckham zu den Fußballplätzen im Osten Londons zurückkehrt, in denen er als Kind spielte.“ Dort werde er ein jun...

