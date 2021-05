TV-Tipp : „Das Quartett“ ermittelt in Leipzig und Kiew

„Das Quartett“ hat in seinem dritten Fall viel zu tun. Und klärt dabei - ganz nebenbei - nicht nur einen Mord auf.

Leipzig | An Verdächtigen mangelt es in diesem Mordfall wirklich nicht. Die Tote hatte vor allem mit allerhand Männern Kontakt, die ein Motiv hätten oder sich zumindest mal suspekt verhalten. Dabei sah es am Anfang für einen kurzen Moment noch so aus, als sei die Medizinstudentin aus freien Stücken vom Balkon eines Leipziger Studentenwohnheims gesprungen. Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.