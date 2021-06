TV-Tipp : Daniel Donskoys „Freitagnacht Jews“ im WDR

Ein Abendessen mit alten Freunden und neuen Bekannten, und dabei läuft die Kamera: Am Tisch erkunden Donskoy und seine Gäste was es heißt, jüdisch zu sein - im Herzen und in Deutschland.

Berlin | „Ich packe meinen Koffer nach Auschwitz und nehme mit...“ - mit diesem makabren Spiel beendet der Schauspieler Daniel Donskoy eine Folge seiner Talkshow „Freitagnacht Jews“. Zuvor hat er mit seinen Gästen selbst gemachte Falafel gegessen, heiß diskutiert und zwischendurch immer wieder lachend mit den Schnapsgläsern seiner Großmutter angestoßen. Bis...

