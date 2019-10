Blaue Flecken und Zerrungen : «Dancing on Ice»: Promis mit Blessuren

Der Tanz auf dem Eis ist nicht nur anstregend, er birgt auch einige Gefahren in sich. Die «Dancing on Ice»-Promis können ein Lied davon singen.

17. Oktober 2019, 17:15 Uhr

Beim Training für die neue Sat.1-Show «Dancing on Ice» haben sich einige Teilnehmer Blessuren zugezogen.

So leide Moderator Peer Kusmagk unter einer starken Prellung mit Bänderdehnung am linken Fuß, Model André Hamann habe eine Schürfwunde und Schauspielerin Jenny Elvers sei durch eine Entzündung am Ellenbogen eingeschränkt, teilte der Sender mit.

Auch die Profis blieben nicht verschont: Mehrere von ihnen hätten blaue Flecken. Amani Fancy, Tanzpartnerin von Schauspieler Eric Stehfest, habe sich sogar einen Außenbandriss mit Zerrung zugezogen. Bei der am 15. November startenden Show treten zehn Eistanz-Paare gegeneinander an.