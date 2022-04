Streaming : Cranston und Paul im „Better Call Saul“-Finale

Die Rolle des Drogenkochs Walter White machte Bryan Cranston weltberühmt. Nun soll er erneut die Rolle spielen. Auch Aaron Paul soll wieder seinen Gehilfen spielen.

Walter White und Jesse Pinkman kehren zurück: Die Schauspieler Bryan Cranston (66) und Aaron Paul (42) schlüpfen im Staffel-Finale der Spin-off-Serie „Better Call Saul“ erneut in ihre Rollen aus der Kultserie „Breaking Bad“. Auf dem Twitter-Kanal des „Breaking Bad“-Ablegers wurde am Sonntag (Ortszeit) ein Foto gepostet, das die Schauspieler in ihren R...

