Big Mess : Corona-Soloalbum von Hollywood-Komponist Danny Elfman

Berühmt ist Danny Elfman für über 100 Filmkompositionen, von „Batman“ bis „Fifty Shades of Grey“. Mit „Big Mess“ bringt er erst sein zweites Soloalbum heraus.

Los Angeles | An der Zahl seiner Soloalben lässt sich der enorme Erfolg von Danny Elfman nicht festmachen. In der langen Musikkarriere des kalifornischen Sängers, Songwriters, Filmkomponisten und früheren Frontmanns der Rockband Oingo Boingo gab es bisher erst eines - sein Debütalbum „So-Lo“ aus dem Jahr 1984. Gleich danach nahm ihn Hollywood für Jahrzehnte in B...

