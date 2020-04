Wieder in Form : Clueso schneidet sich die Haare selbst

Der Erfurter Musiker hat früher den Frisörbesuch erlernt. Das kommt ihm ganz gelegen. Er greift selbst zu Kamm und Schere.

Avatar_shz von dpa

20. April 2020, 17:56 Uhr

Bei Clueso lösen die wegen der Corona-Auflagen geschlossenen Friseursalons keine Haar-Krise aus: Als früherer Friseur-Lehrling kann der Sänger die Sache selbst in die Hand nehmen, wie er in einem Video-Interview sagte, das der Sender MDR Jump am Montag auf Youtube veröffentlichte.

«Ich kann mich ja selber schneiden, das kriege ich ja noch hin», erklärte der 40-Jährige. Er werde auch die Haare seiner Mitbewohner schneiden, mit denen er derzeit in seinem Musik-Studio lebt, um weiter an seinem Album zu arbeiten.

In der Krise vermisse er vor allem seine Großeltern: «Also, an der Stelle ist es wirklich so, ich will meinen Opi umarmen, meine Omi. Aber ich will die auch schützen, ganz klar», sagte der Erfurter. Nach der Absage vieler Festivals im Sommer hofft der Musiker («Sag mir was du willst»), seine für Ende des Jahres geplante Tour absolvieren zu können.

«Wenn's da kein direktes Verbot gibt, werde ich versuchen, die November-Tour zu spielen, weil ich da einfach Bock drauf habe», so Clueso.