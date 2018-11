Britische Schauspielerin : Claire Foy rät Frauen: «Lasst das Hässliche raus!»

Bekanntheit erlangte Claire Foy als britische Queen in der Serie «The Crown». Jetzt spielt sie in «Verschwörung» die Hackerin Lisbeth Salander. Sich selbst und andere Frauen will sie ermutigen, zu den eigenen Emotionen zu stehen.

von dpa

24. November 2018, 11:38 Uhr

Die britische Schauspielerin Claire Foy will ihre Emotionen stärker rauslassen. »Ich arbeite tatsächlich seit ein paar Jahren daran, nicht mehr alles zurückzuhalten. Lasst das Hässliche raus!», sagte sie der «Süddeutschen Zeitung» (Samstagsausgabe).

Besonders Frauen ließen ihren Emotionen selten freien Lauf. «Uns Frauen wird doch seit Urzeiten eingeredet, dass wir zu stark fühlen, dass wir emotional manipulativ sind, dass es für die Männer einfach zu viel wird, wenn wir uns unverstellt zeigen. Davon müssen wir uns verabschieden - ich hoffe, das passiert gerade.»

Die 34-Jährige, bekannt als britische Queen aus der Serie «The Crown», spielt in «Verschwörung», dem neuen Film zu Stieg Larssons düsteren «Millennium»-Bestsellern, die Computerexpertin Lisbeth Salander.