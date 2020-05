«Tenet» : Christopher Nolans Action-Thriller bald im Kino?

Christopher Nolans neuer Film «Tenet» soll bald in die Kinos kommen. Ob der Termin eingehalten wird, ist fraglich. Den Trailer zum Thriller können sich die Fans aber schon jetzt anschauen."

22. Mai 2020, 12:35 Uhr

Fans des Star-Regisseurs Christopher Nolan («Dunkirk») haben einen kleinen Vorgeschmack auf dessen neuen Actionthriller «Tenet» bekommen. Der Trailer zu dem Film mit John David Washington («BlacKkKlansman») und Robert Pattinson («Harry Potter», «Twilight») ist am Donnerstag erschienen. In dem Film spielen die beiden zwei Agenten, wie aus dem knapp dreiminütigen Video hervorgeht.

Der Trailer ist sehr actionreich und verrät mehr Details zur Handlung, in der die Welt vor einem Dritten Weltkrieg bewahrt werden soll. Dennoch bleiben noch viele Frage offen.

Bei «Tenet» hat Christopher Nolan nicht nur die Regie übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben. In Deutschland soll der Kinostart eigentlich am 16. Juli erfolgen. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Krise könnte der Spionage-Thriller aber auch verschoben werden. Das deutet der Trailer subtil an: «Demnächst im Kino», heißt es lediglich.