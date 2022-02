Auszeichnung : César-Filmpreise: Drama „Lost Illusions“ wird bester Film

Der Historienfilm „Lost Illusions“ gewinnt den Preis als bester Film, das Demenzdrama „The Father“ die Trophäe für den besten Auslandsfilm. Bei der diesjährigen César-Vergabe gab es nicht nur Freudentränen.

Der Historienfilm „Lost Illusions“ von Xavier Giannoli hat den César als bester Film gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wurde am Abend in der berühmten Pariser Konzerthalle Olympia verliehen. Das Drama handelt von einem jungen Dichter aus der Provinz, der in Paris die Kulissen der Macht entdeckt und die Propagandapresse. Der Film des 49-jährigen Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.