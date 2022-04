Comedy : „Carolin Kebekus Show“ will auch Ukraine-Krieg behandeln

Carolin Kebekus (41) will in der neuen Staffel ihrer ARD-Show auch den Ukraine-Krieg behandeln. „Comedy ist gerade in einer solchen Zeit ein wichtiges Mittel, um mit all den Meldungen klarzukommen“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Aber wie bei allen heiklen Themen muss die Pointe besonders gut sein und muss auch die Richtigen treffen. Komik ist ja kein Freifahrtschein, um sich einfach mal wie ein Arschloch zu verhalten und nach unten zu treten. Wenn man das beherrscht, kann Lachen doch unglaublich befreien.“

