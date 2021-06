Show : Carolin Kebekus bricht Lanze für gendergerechte Sprache

Die Komikerin mischt sich in aktuelle Debatten ein - auf ihre ganz eigene Art. Diesmal geht es ihr nicht zuletzt um Gender-Fragen.

Köln | Carolin Kebekus (41) macht sich in ihrer TV-Sendung für eine gendergerechte Sprache stark. „Alles wird sich gendern!“ heißt der Song, den sie dazu in der Rolle des fiktiven Popstars „Lady Gender Gaga“ in der „Carolin Kebekus Show“ am Donnerstagabend im Ersten performt. Das Lied richtet sich an „Gender-Gegner*innen wie Friedrich Merz“ und hält ihm v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.