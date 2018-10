NDR Talk Show : Carlo von Tiedemann feiert live in den Geburtstag rein

Eine große Party will Carlo von Tiedemann an seinem 75. Geburtstag nicht geben. Dennoch hat es der Ehrentag in sich.

von dpa

16. Oktober 2018, 12:29 Uhr

Moderator Carlo von Tiedemann wird in seinen 75. Geburtstag live im Fernsehen reinfeiern. Extra für das NDR-Urgestein, das seit 47 Jahren beim Sender ist, wird die «NDR Talk Show» am Freitag (19. Oktober, 22 Uhr) live übertragen und die übliche zweistündige Sendezeit um eine Viertelstunde verlängert.

Anstoßen auf das neue Lebensjahr kann der Moderator beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) um Mitternacht dann unter anderem mit den Gastgebern Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sowie TV-Koch Tim Mälzer und Schauspieler Jürgen Vogel. Direkt im Anschluss zeigt das NDR Fernsehen einen einstündigen Film über den Gefeierten: «Happy Birthday, Carlo!» heißt es ab 0.15 Uhr noch einmal.

Privat soll es keine große Party geben, wie Tiedemann berichtete, lieber am Samstag einen «Tag der offenen Tür für Familie und Freunde» im Hause Tiedemann in Quickborn bei Hamburg. «Das wird alles sehr überschaubar. Für mich ist das ein schöner Anlass, ein bisschen betüddelt zu werden.»