Online-Format : Bundesfestival Film beendet - gute Resonanz

Kita-Kind und Senior: Das Bundesfestival Film hatte eine bunte Mischung an Teilnehmern. Die Themen reichen von einer Fantasiewelt mit Figuren aus Zahnbürstenköpfen bis zum Thema Missbrauch.

Wuppertal | Beim 34. Bundesfestival Film sind am Samstag in Wuppertal die Preisträger bekannt gegeben worden. Insgesamt wurden 29 Preise an junge und ältere Hobby-Filmemacher vergeben, wie das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum am Samstag mitteilte. Die Filme aus der Endrunde des in diesem Jahr nur online veranstalteten Wettbewerbs sind bis zum 26. Juni im...

