Medienbericht : Bruce Springsteen unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt

Trunkenheit am Steuer ist kein Kavaliersdelikt - das bekommt nun wohl auch Musiker Bruce Springsteen zu spüren. Ein Werbepartner reagiert bereits.

Highlands | US-Rocklegende Bruce Springsteen muss sich Medienberichten zufolge wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Der 71-Jährige sei Mitte November in einem Erholungsgebiet an der Küste des Bundesstaates New Jersey festgenommen worden. Der Sänger habe Vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.