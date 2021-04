Botschaft und Konsulate : Britische Botschaft in Berlin setzt Flagge auf halbmast

Auch in Deutschland wird um Prinz Philip getrauert. Dieser starb am Freitag mit 99 Jahren.

Berlin | Die Flagge an der britischen Botschaft in Berlin ist anlässlich des Todes von Prinz Philip auf halbmast gesetzt worden. Auch an der Residenz der britischen Botschafterin Jill Gallard in Grunewald sowie an den Konsulaten in Düsseldorf und München sei das veranlasst worden, teilte Botschaftssprecherin Amelie Heinrichsdorff mit. Zudem sei vor dem köni...

