Horrorthriller : «Brightburn»: Grusel um außerirdisches Kind

Ganz unerwartet tritt ein Kind ins Leben der Familie Breyer. Im Laufe der Jahre entpuppt sich der Junge aber als recht sonderbar.

von dpa

17. Juni 2019, 10:01 Uhr

Tori und Kyle Breyer wünschen sich sehnlichst ein Kind, doch das scheint nicht zu klappen. Dann aber kommt Hilfe aus dem All: In der Nähe ihrer Farm schlägt ein Komet ein - in dem sich ein menschlich aussehendes Baby befindet.

Die Breyers nehmen den Jungen bei sich auf. Jahre später aber zeigt dieser Brandon (Jackson A. Dunn) zunehmend seine dunkle Seite.

«Brightburn: Son of Darkness» entwickelt sich so zu einem Horrorthriller. Als Mutter ist Elizabeth Banks («Charlie’s Angels», «The Lego Movie») zu sehen.

Brightburn: Son of Darkness, USA 2019, 91 Min., FSK ab 16, von David Yarovesky, mit Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn