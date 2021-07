Queen-Gitarrist : Brian May schimpft über Überschwemmungsschäden

Der Starkregen hat auch vor dem Haus des Musikers in London nicht Halt gemacht. Brian May zeigt auf Instagram, wie es jetzt von innen aussieht, von Abwasser überschwämmt.

London | Der Gitarristder Band Queen, Brian May, ist beim jüngsten Starkregen in London Opfer von Überschwemmungen geworden. Der 73-Jährige zeigte am Dienstag bei Instagram die Folgen des Unwetters in seinem Haus im Stadtteil Kensington. „Das ganze Erdgeschoss wurde von Abwasser überschwemmt, das unsere Teppiche, Vorleger und allerhand (für uns) kostbare Di...

