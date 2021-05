Satiriker : Böhmermann will Himmelsscheibe von Nebra besichtigen

Jan Böhmermann ist bekannt für seine lockeren Sprüche. Warum er sich jetzt „bei allen Steinzeitmenschen“ entschuldigen will.

Halle (Saale) | Nach ein paar Frotzeleien gegen die Himmelsscheibe von Nebra will der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle besuchen. „Ich werde mich aufmachen, werde die Einladung der Himmelsscheibe von Nebra natürlich annehmen“, sagte Böhmermann in seinem Podcast „Fest & Flauschig“. Er entschuldige sich zudem „bei all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.