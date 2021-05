Welttournee : Billie Eilish: 2022 drei Konzerte in Deutschland

Die Musikerin will nach der coronabedingten Absage ihrer letzten Tour wieder Konzerte geben, 50 insgesamt. Wo sie in Deutschland Station machen will.

Los Angeles | Billie Eilish, Pop-Sängerin und Songwriterin, hat eine neue Welttournee angekündigt - mit Auftritten in Frankfurt/Main, Köln und Berlin. 2022 will die 19-Jährige von Februar bis Juli bei der „Happier Than Ever, The World Tour“ 50 Konzerte geben, wie der Musikkonzern Universal Music am Freitag mitteilte. Am 19. Juni 2022 steht ein Konzert in Frankfu...

