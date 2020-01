NDR-Talkerin : Bettina Tietjen würde gern Kanzlerin Merkel befragen

Die Hamburger Moderatorin würde sich gern einmal mit der Kanzlerin unterhalten. Doch sie bezweifelt, dass Merkel tatsächlich in ihre Sendungen kommen würde.

Avatar_shz von dpa

03. Januar 2020, 12:36 Uhr

Hamburg (dpa) – Die Talk-Lady Bettina Tietjen (59, «NDR Talk Show») würde gern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) interviewen.

«Wenn sie mal Zeit für mich hätte, würde ich sie sehr gern fragen, ob es in ihrem Leben auch völlig unbeschwerte Momente gibt. In denen sie kurz vergisst, was für eine weltpolitische Verantwortung auf ihr lastet», sagte Tietjen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Sie fügte hinzu: «Und ich wüsste gern, ob sie Angst vor dem Moment des Loslassens hat - davor, an Macht und Bedeutung zu verlieren.» Tietjen, die am Sonntag (5. Januar) 60 Jahre alt wird, moderiert unter anderem die «NDR Talk Show» und das NDR-Abendmagazin «DAS!», in dem sie Gäste auf dem Roten Sofa empfängt. Tietjen bezweifelte allerdings, dass Merkel in ihre Sendungen kommen würde.