Medien : Berlusconi-Konzern: ProSiebenSat.1-Übernahme nicht geplant

Silvio Berlusconis Konzern Media for Europe (MFE) plant nach Angabe von Finanzchef Marco Giordani im Moment keine Übernahme von ProSiebenSat 1. „Aktuell haben wir keine derartigen Pläne. Was in einem Jahr ist, wird man dann sehen“, sagte Giordani dem „Handelsblatt“. Zugleich kritisierte er den Kurs der ProSiebenSat.1-Führung. Die Holding des früheren ...

