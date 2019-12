Mit 61 Jahren : Bayreuther Festspiel-Sprecher Peter Emmerich ist tot

Er war die graue Eminenz auf dem Grünen Hügel, war Wolfgang Wagner treu ergeben und dessen Tochter Katharina auch. Jetzt ist der langjährige Sprecher der Bayreuther Festspiele, Peter Emmerich, völlig unerwartet gestorben.

12. Dezember 2019, 10:16 Uhr

Der langjährige Sprecher der Bayreuther Festspiele, Peter Emmerich, ist tot. Er starb überraschend im Alter von 61 Jahren, wie Festspiel-Chefin Katharina Wagner der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Zuvor hatte der Nordbayerische Kurier darüber berichtet und Wagner zitiert: «Ich bin völlig schockiert. Unfassbar. Mir fehlen die Worte.»

Emmerich sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, sagte Wagner der dpa. Das habe ihr seine frühere Ehefrau mitgeteilt. «Peter Emmerich hat für die Festspiele gelebt», würdigte ihn die Festspiel-Chefin. «Es ist schlimm, wenn man nicht Abschied nehmen kann.»

Drei Jahrzehnte lang prägte Emmerich die Öffentlichkeitsarbeit der Richard-Wagner-Festspiele. Der legendäre Festspiel-Patriarch Wolfgang Wagner hatte ihn 1989 - schon einige Monate vor der Wende - von Dresden nach Bayreuth geholt.

Seither war Emmerich für Journalisten in aller Welt Ansprechpartner und als enger Mitarbeiter der Festspielleitung so etwas wie ein Gralshüter. «Die graue Eminenz auf dem Grünen Hügel», nannten Medien ihn. Er war geachtet und gefürchtet gleichermaßen. Denn der Weg zur Festspielleitung oder zu Interviews mit den Künstlern von Bayreuth führte stets über ihn. Er selbst schien komplett aufzugehen in seiner Rolle.

Es ist noch gar nicht lange her, da setzte ihm der Franken-«Tatort» der ARD ein kleines Denkmal. Der Krimi «Ein Tag wie jeder andere», am 24. Februar dieses Jahres ausgestrahlt, spielte zum Teil im Bayreuther Festspielhaus. Emmerich trat darin in einer «Walküre»-Vorführung vor den Vorhang und bat das Publikum wegen einer Attacke im einer Loge, das Opernhaus zu verlassen.

Der Nordbayerische Kurier zitierte am Mittwoch aus der Mitteilung, die die Festspiele zu Emmerichs Arbeitsbeginn vor 30 Jahren veröffentlichten: «Der Theaterwissenschaftler Emmerich, Mitglied der Dresdener Staatsoper und dort bis jetzt Regieassistent, ist ab sofort bei den Bayreuther Festspielen als persönlicher künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter der Festspielleitung mit Schwerpunktbereich Medien und und Programmheftredaktion tätig. Wolfgang Wagner konnte sich während seiner zweimaligen Inszenierungsarbeit an der Semperoper von Herrn Emmerichs Qualifikation überzeugen.»

Jahre später überstand Emmerich sogar einen handfesten Stasi-Skandal: 2010 wurde bekannt, dass er Ende der 70er Jahre als junger Mann einige Zeit inoffizieller Stasi-Mitarbeiter gewesen war. Er habe damals als etwa 20-Jähriger in einem Klima der Angst gehandelt, erklärte er das damals der dpa. «Man muss die Verhältnisse in der DDR berücksichtigen. Jeder hat jeden bespitzelt. Ich war kein Held.» Katharina Wagner stellte sich damals entschieden hinter ihren Presse-Chef.