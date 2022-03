Kampf um die Ehre : Aufstieg und Fall eines Helden - Film von Asghar Farhadi

Den Großen Preis der Jury hat der Film bereits in Cannes eingefahren. Asghar Farhadi erzählt die wendungsreiche Geschichte eines Helden, der um seine Ehre kämpfen muss.

Schon zwei Mal hat der iranische Filmemacher Asghar Farhadi („The Salesman“) einen Oscar gewonnen. Nun schaut er in seinem neuen Film auf einen Mann, der während seines Hafturlaubs in eine komplizierte Geschichte verstrickt wird. Das deutet auch schon der Filmtitel an: „A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani“ erzählt von dem Protagonisten Rahim...

