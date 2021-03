Pandemie : Auch Rudolstadt Festival abgesagt

Der Konzert-Sommer 2021 scheint vielerorts auszufallen. Warum nach den abgesagten „Southside“-Festival, „Rock am Ring“ oder auch dem „Hurricane Festival“ Rudolstadt nachzieht.

Rudolstadt | Zum zweiten Mal infolge ist das Rudolstadt Festival in Thüringen abgesagt worden. Angesichts der aktuellen Corona-Lage sei kein Konzept für das für Anfang Juli geplante Musikfestival umsetzbar, teilten die Veranstalter am Freitag mit. „Selbst bei einer stark reduzierten Zahl an Publikum, Ensembles und Bühnen lässt sich ein Musikereignis von interna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.