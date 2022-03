Neuer Marvel-Film : Ariana DeBose wird für Marvel-Film zur Voodoo-Pristerin

Ariana DeBose begeistert Hollywood: Nach ihrer Nebenrolle in Spielbergs „West Side Story“ soll die Tänzerin und Sängerin für einen neuen Marvel-Streifen als Voodoo-Priesterin vor der Kamera stehen.

„West Side Story“-Schauspielerin Ariana DeBose setzt ihren Erfolgskurs in Hollywood fort. Der 31-jährige Latina-Star hat den Zuschlag für eine Rolle in dem geplanten Marvel-Superheldenfilm „Kraven the Hunter“ bekommen, wie die US-Branchenportale „Deadline.com“ und „Hollywood Reporter“ berichteten. DeBose soll darin eine Voodoo-Priesterin verkörpern, d...

