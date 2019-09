Neuer Lebensstil : Alice Merton hat über Karriere Freunde verloren

Die Sängerin hat für ihren Erfolg einen hohen Preis gezahlt. Freundschaften sind kaputt gegangen, weil sie keine Zeit dafür htte.

14. September 2019, 11:20 Uhr

Die Popsängerin Alice Merton (26) hat wegen ihrer Karriere Freunde verloren. «Ich darf die Welt bereisen, für andere singen und finde es wunderschön», sagte Merton der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag).

Gleichzeitig sei sie jetzt aber zwei Jahre lang «missing in action» gewesen. «Dabei gehen auch Freundschaften kaputt, weil ich keine Zeit hatte, mich zu melden», sagte die Musikerin. «Jetzt muss ich das erstmal alles verdauen: den Erfolg, den neuen Lebensstil.»

Vor ihrem internationalen Erfolg mit «No Roots» habe ihr das Selbstbewusstsein für Casting-Shows gefehlt, berichtete Merton weiter. «Ich habe mir das nur nicht zugetraut», sagte die 26-Jährige der Zeitung. «Wenn ich nie in Castingshows gegangen bin, dann weil ich meine Stimme selbst nicht gut genug fand.» In der am Donnerstag bei ProSieben gestarteten neuen Staffel von «The Voice of Germany» gehört Merton zu den Coaches.