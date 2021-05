Comeback des Kinos : „A Quiet Place 2“ spielt in den USA Millionen ein

Die Corona-Pandemie hat der Filmbranche und vor allem den Kinobetreibern schwer zugesetzt. Alle hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht. Ein Filmstart setzt nun neue Maßstäbe.

New York | Nach einem katastrophalen Jahr für Amerikas Filmbranche ist der post-apokalyptische Thriller „A Quiet Place 2“ überraschend gut in den Kinos gestartet. Der Blockbuster mit Emily Blunt spielte in den USA am Wochenende 48 Millionen Dollar ein, wie das renommierte Branchenportal „Box Office Mojo“ berichtete. Ein Rekord in der Pandemie und nah an der S...

