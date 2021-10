Friedensaktivist : Zen-Meister Thich Nhat Hanh wird 95

Zen-Meister und Friedensaktivist: Thich Nhat Hanh hat Millionen Menschen gezeigt, wie wichtig Achtsamkeit für ein glückliches Leben ist. Neben dem Dalai Lama ist er der bekannteste buddhistische Lehrer im Westen.

Hue | An seinem 95. Geburtstag ist Thich Nhat Hanh genau da, wohin er lange zurück wollte: Hue in Zentralvietnam, in jenem Kloster, in dem er einst zum Mönch ordiniert wurde. Weil er sich in den 1960er Jahren vehement gegen den Vietnamkrieg eingesetzt hatte, musste er vier Jahrzehnte im Exil verbringen. Erst 2018 kehrte der weltbekannte Achtsamkeitslehre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.